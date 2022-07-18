Ibrahimovic, bir yıl daha Milan'da

Zlatan Ibrahimovic, yeni sezonda da Milan forması giymeye devam edecek.İtalyan ekibinden yapılan açıklamada, 40 yaşındaki İsveçli golcü ile bir yıllık yeni sözleşme imzalandığı belirtildi. Kulüp ayrıca, yıldız ismin 11 numaralı formayı giymeye devam edeceğini duyurdu.Zlatan Ibrahimovic, yeni sözleşmesinden yıllık 1 milyon euro kazanacak.