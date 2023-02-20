İbrahim Toraman'dan Ümit Milli Takım açıklaması

Ümit Milli Takım teknik direktörlüğü için Arda Turan'ın adı geçerken, teknik ekipte yer alacak isimler merak konusu oldu. Adaylar arasında adı geçen İbrahim Toraman, açıklamada bulundu ve kendisine bir teklif olmadığını söyledi.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; Instagram
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İbrahim Toraman'dan Ümit Milli Takım açıklaması
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20 Şubat 2023 18:45
Türkiye Futbol Federasyonu, milli takımlardaki antrenörlerde köklü bir değişime giderken Ümit Milli Takım'ı uzun süredir çalıştıran Tolunay Kafkas ile yollarını ayırdı.

Kafkas'ın koltuğu için en güçlü aday ise futbolu bırakıp kariyerine saha kenarında devam etmek isteyen Arda Turan... Görev için kendini hazır tutan Arda Turan'ın ekibi merak konusu olurken yardımcı antrenör pozisyonu için; Hakan Balta, Uğur İnceman, Barış Özbek, Hakan Ünsal, Bayram Bektaş ve İbrahim Toraman'ın isimleri ortaya atıldı.

İBRAHİM TORAMAN'DAN AÇIKLAMA

Hürriyet'e konuşan İbrahim Toraman, Arda Turan'ın ekibinde yer alması için kendisine bir teklif gelmediğini ifade etti.

Toraman, "Bundan benim herhangi bir haberim yok. Bana gelen herhangi bir teklif yok. Medyada bunlar çıkıyor ama benim herhangi bir bilgim yok, yurtdışındaydım zaten. Geldiğimde bunu ben de aynı şekilde basından duydum ama ismi geçenlerle herhangi bir görüşmem olmadı. Arda Turan'la bir görüşmem olmadı." dedi.

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