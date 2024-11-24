İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan istifa iddiası sonrası açıklama

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, istifa iddialarına yazılı açıklamayla cevap verdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan istifa iddiası sonrası açıklama
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Kasım 2024 19:22
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, gündeme bomba gibi düşen istifa iddiası sonrası resmi açıklama yaptı.

Hacıosmanoğlu açıklamasında, "Bu tür gerçek dışı iddialarla kamuoyunu yanıltmaya yönelik çabaların hiçbir şekilde amacına ulaşamayacağını ve kurumumuzun misyonuna zarar veremeyeceğini belirtir, saygılarımı sunarım." denildi.

İşte Hacıosmanoğlu'nun açıklaması:


"Bugün şahsımın Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı görevinden istifa ettiğime dair asılsız haberler ve söylentiler dolaşmaktadır. Bu haberlerin hiçbir şekilde gerçeği yansıtmadığını kamuoyunun bilgisine sunarım.

Bizim hayatımız mücadeleyle geçti. Sorumluluk aldığımız her göreve yüreğimizi koyduk, her adımı bu ülkeye ve bu millete olan sevgimizle attık. Bugün de aynı inanç ve kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz. Görevimiz, yalnızca bir makam değil, bir hizmet etme sevdasıdır. Bizim için önemli olan, inandığımız değerler uğrunda mücadele etmeye devam etmektir.

Bu tür gerçek dışı iddialarla kamuoyunu yanıltmaya yönelik çabaların hiçbir şekilde amacına ulaşamayacağını ve kurumumuzun misyonuna zarar veremeyeceğini belirtir, saygılarımı sunarım.

İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı"

 

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery