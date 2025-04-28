İbrahim Hacıosmanoğlu: "Darısı diğer takımların, milli takımın başına"

TFF Başanı İbrahim Hacıosmanoğlu Gençlik Ligi finali ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
İbrahim Hacıosmanoğlu: 'Darısı diğer takımların, milli takımın başına'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Nisan 2025 21:30
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, UEFA Gençlik Ligi finalinde Trabzonspor U19 Takımı'nın Barcelona U19 ile oynadığı maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Genç oyuncuların gösterdiği performanstan dolayı büyük gurur duyduğunu ifade eden Hacıosmanoğlu, "Tarih yaşattılar bize. Bu maç için çok ümitliydim. Daha önceki maçta da özellikle Barcelona ile eşleşmek istediğimi söylemiştim. İki önemli kalecimiz eksikti, talihsiz iki gol yedik. Sonuçta Barcelona'ya yenildik ama çocukların hepsinin alnından öpüyorum, onlara sahip çıkmak lazım." dedi.

Darısı diğer takımların başına diyen Hacıosmanoğlu, "Şampiyonlar Ligi finalinde Barcelona ile oynuyorsunuz, önemli bir adım. Darısı diğer takımların, milli takımın başına, gurur duyduk." ifadelerini kullandı.

EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.