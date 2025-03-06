İbrahim Hacıosmanoğlu: 'Bir daha yabancı hakem gelmeyecek'

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, hakemlere verdiği iftar yemeğinde konuştu.
Umut Eken'in haberine göre; Hacıosmanoğlu'nun hakemlere yaptığı konuşmada "Bir daha yabancı hakem gelmeyecek. O bir defaya mahsustu." dediği iddia edildi.
Hacıosmanoğlu, "Sezonun geri kalan kısmında çok daha iyi yönetimler göstereceğinize inanıyoruz. Son haftalarda gayet iyi gidiyorsunuz" diyerek hakemlere moral verdiği kaydedildi
Umut Eken'in haberine göre; Hacıosmanoğlu'nun hakemlere yaptığı konuşmada "Bir daha yabancı hakem gelmeyecek. O bir defaya mahsustu." dediği iddia edildi.
Hacıosmanoğlu, "Sezonun geri kalan kısmında çok daha iyi yönetimler göstereceğinize inanıyoruz. Son haftalarda gayet iyi gidiyorsunuz" diyerek hakemlere moral verdiği kaydedildi
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