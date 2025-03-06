İbrahim Hacıosmanoğlu: 'Bir daha yabancı hakem gelmeyecek'

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, hakemlere verdiği iftar yemeğinde konuştu.



Umut Eken'in haberine göre; Hacıosmanoğlu'nun hakemlere yaptığı konuşmada "Bir daha yabancı hakem gelmeyecek. O bir defaya mahsustu." dediği iddia edildi.



Hacıosmanoğlu, "Sezonun geri kalan kısmında çok daha iyi yönetimler göstereceğinize inanıyoruz. Son haftalarda gayet iyi gidiyorsunuz" diyerek hakemlere moral verdiği kaydedildi



