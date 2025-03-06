İbrahim Hacıosmanoğlu: "Bir daha yabancı hakem gelmeyecek"

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun "Bir daha yabancı hakem gelmeyecek." dediği öne sürüldü.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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İbrahim Hacıosmanoğlu: 'Bir daha yabancı hakem gelmeyecek'
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06 Mart 2025 22:08
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, hakemlere verdiği iftar yemeğinde konuştu.

Umut Eken'in haberine göre; Hacıosmanoğlu'nun hakemlere yaptığı konuşmada "Bir daha yabancı hakem gelmeyecek. O bir defaya mahsustu." dediği iddia edildi.

Hacıosmanoğlu, "Sezonun geri kalan kısmında çok daha iyi yönetimler göstereceğinize inanıyoruz. Son haftalarda gayet iyi gidiyorsunuz" diyerek hakemlere moral verdiği kaydedildi


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