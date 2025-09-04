Ianis Hagi, Alanyaspor'da!

Corendon Alanyaspor, İskoçya Ligi takımlarından Rangers'ta forma giyen 26 yaşındaki Rumen orta saha oyuncusu Ianis Hagi ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.Alanyapor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'ndeki imza töreninde, önemli bir transfer yaptıklarını söyledi.Çavuşoğlu,dedi.Alanyaspor Kulübünün, Hagi'den ümitli olduğunu ifade eden Çavuşoğlu,diye konuştu.Rumen futbolcu Ianis Hagi, doğduğu Türkiye'ye geldiği için duygulandığını ve çok mutlu olduğunu söyledi.Kariyerinde önemli bir adım olduğunu dile getiren Hagi,dedi.Türkiye'nin dünyadaki en zor liglerden biri olduğunu ifade eden Hagi,diye konuştu.Hagi, Alanyaspor taraftarlarının kendisine gösterdiği ilgiden mutlu olduğunu anlatarak insanların bu kadar çok istemesinin kendisi için motivasyon kaynağı olduğunu vurguladı.Taraftarlara da seslenen Hagi,ifadelerini kullandı.Konuşmaların ardından Ianis Hagi, kendisini 2 yıllığına Alanyaspor'a bağlayan sözleşmeye imza attı.Ianis Hagi'nin babası Gheorghe Hagi de imza törenin de yer aldı.Çavuşoğlu, baba Hagi'ye üzerinde ismi yazılı Alanyaspor forması hediye etti.