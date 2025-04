Hüseyin Eroğlu: 'Güzel bir galibiyet oldu'

Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında sahasında Ümraniyespor'u 2-1 yenen Gençlerbirliği'nde teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "Son bölümde de olsa ilk 2 hedefinde çok değerli bir üç puan aldık. Güzel bir galibiyet oldu." dedi.



Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Eroğlu, üst sıralardaki takımların puan kaybıyla bu maçın kendileri açısından çok daha önemli hale geldiğini dile getirdi.



Karşılarında fizik kalitesi ve taktik anlayışı yüksek bir takım olduğunu belirten Hüseyin Eroğlu, "Maçın ilk yarısında istediğimiz oyunu sergileyemedik. Bazen savunmada kalmak zorunda kaldık ve mağlup duruma düştük. Ancak kalecimizin kritik kurtarışları bizi oyunda tuttu. Biz de yaptığımız hamleler ve oyuncu değişiklikleriyle maçı bırakmadık. Oyuncularımı mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.



Gençlerbirliği'nin ikinci yarıda en çok puan toplayan takım olduğunu vurgulayan Eroğlu, "Geldiğimde Gençlerbirliği 13. sıradaydı. Şu an geldiğimiz noktada Süper Lig hedefimize daha da yaklaştık. Bu galibiyeti taraftarımıza, yönetimimize ve tüm camiamıza armağan ediyorum." diye konuştu.



Oyuncuların fiziksel durumlarını dikkate alarak karar verdiklerini aktaran Eroğlu, "Bugün bazı sakatlıklarımız vardı. Adem'in bir problemi oldu, Amilton'u da riske etmedik. Etebo'nun dönüşü bizim için önemli. Her oyuncumuzdan faydalanmak istiyoruz. 2 gün sonra Karagümrük maçımız var. Final gibi bir maç olacak. Hemen hazırlıklara başlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.



Puan durumuyla ilgili de konuşan Eroğlu, "Hedefimiz 2. olup direkt Süper Lig'e çıkmak. Kocaelispor çok avantajlı ve geride kalan maç sayısı az. Geride kalan maçlar kolay değil. Rakiplerimizin de zor maçları var. Tüm maçları kazanmak istiyoruz. Her şey bizim elimizde." şeklinde görüş belirtti.



Hüseyin Eroğlu, hakem kararlarıyla ilgili soruyu şöyle yanıtladı:



"Hakem performansı açısından daha iyi bir yönetim beklerdim. Özellikle son bölümlerde ve kırmızı kart kararında netti ancak bazı pozisyonlarda lehimize olması gereken faullerin verilmediğini düşünüyorum. Penaltı öncesinde bile faul olabileceğini düşündüm. Ancak sonuçta kazandık, o yüzden hakeme takılı kalmak istemiyorum. Bizim daha az hata yapmamız gerekiyor. Hakemleri sürekli konuşursak kendi eksiklerimizi göremeyiz."



Basında yer alan mali sıkıntılarla ilgili iddialara da değinen Eroğlu, "Antrenman saatlerinde değişiklikler olabiliyor, bu tamamen oyuncuların talepleri doğrultusunda ve yağmur yağdığında şekilleniyor. Antrenmandan sonra görüşülecekti ama gecikince öne alındı. Ödemelerle ilgili şu an bir sorun yok. Yönetim gerekeni yaptı, başkanımız ve yönetim kurulu soyunma odasına gelip oyuncularla görüştü. Her şey kontrol altında." ifadelerini kullandı.