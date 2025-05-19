Hull City'ye Emre Belözoğlu'ndan kötü haber!

Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, ligde Gaziantep FK ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.



Boztepe, "Antalyaspor'umuz için çok daha önemli bir sürece giriyoruz. Teknik direktörümüz Emre Belözoğlu ile birlikte yarından (pazartesi - bugün) itibaren yeni sezonun hazırlıklarına başlıyoruz. İnşallah çok daha büyük hedeflerin peşinde koşacağımız ve bunu başarmak için elimizden geleni yapacağımız bir sezon bizi bekliyor." ifadelerini kullandı.



Sinan Boztepe'nin bu açıklaması Emre Belözoğlu'nun gelecek sezon da takımda kalacağı şeklinde yorumlandı.



Antalyaspor ile sözleşmesi gelecek sezon da devam eden 44 yaşındaki Emre Belözoğlu'nun adı son dönemde Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City ile anılmıştı.



ACUN ILICALI DOĞRULAMIŞTI



Acun Ilıcalı, verdiği demeçte 44 yaşındaki Emre Belözoğlu'nun teknik direktör adayları arasında yer aldığını doğruladı ve listelerinde başka isimlerin de yer aldığını söylemişti.



Ilıcalı, daha sonra BBC'ye yaptığı açıklamada, "Emre Belözoğlu'na ırkçılık suçlamaları nedeniyle Hull City taraftarlarından tepki var, ne söylersiniz?" şeklindeki sorunun ardından, "Öncelikle şunu söylemem gerekiyor, Emre Belözoğlu, bizim en ön sıradaki adaylarımızdan değil. Farklı teknik direktör adaylarımız var. Tabii ki taraftarlarımızın görüşlerine saygı duyuyorum. Türkiye'de ırkçılık yoktur, biz Türkler olarak ırkçılığın ne olduğunu bile bilmeyiz. Bütün bunların dışında, eğer taraftarlarımız karşıysa, neden onları mutsuz edeyim." sözlerini sarf etmişti.



BU HAFTA BELLİ OLABİLİR



Öte yandan Hull Daily Mail'de yer alan habere göre, Hull City, yeni teknik direktör arayışlarına devam ediyor. İngiliz ekibinin yeni teknik direktörünü bu hafta belirleyebileceği belirtildi.



