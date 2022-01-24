Hull City, Pesic'te mutlu sona yakın!

Acun Ilıcalı'nın satın aldığı İngiltere Championship takımlarından Hull City, Süper Lig'in flaş isimlerinden Aleksandar Pesic'in transferinde sona geldi.

, Fotoğraf; AA
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Hull City, Pesic'te mutlu sona yakın!
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24 Ocak 2022 01:39
Süper Lig'de VavaCars Fatih Karagümrük forması giyen Aleksandar Pesic'in kısa bir süre içerisinde Hull City'ye imza atacağı ortaya çıktı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Hull City ile Fatih Karagümrük, 2,5 Milyon eruroluk bonservis konusunda anlaşmaya vardı.

VavaCars Fatih Karagümrük'te 21 lig maçında 12 gol atan Sırp futbolcu Aleksandar Pesic, bu hafta İngiltere'ye giderek HUll City ile resmi sözleşme imzalayacak.

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