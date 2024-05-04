Hull City kaybetti ve play-off yarışının dışında kaldı

Championship 46. hafta maçında Hull City, deplasmanda Plymouth Argyle'e 1-0 kaybetti ve play-off şansını kaybederek sezonu yedinci tamamladı. Plymouth Argyle, bu galibiyetle birlikte ligde kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Hull City kaybetti ve play-off yarışının dışında kaldı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Mayıs 2024 16:27
Championship 46. hafta maçında Plymouth ile Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City karşı karşıya geldi. Home Park'ta oynanan maçı Plymouth 1-0 kazandı. 

Plymouth'a galibiyeti getiren golü 40. dakikada Joe Edwards kaydetti. 

Hull City'de milli oyuncu Ozan Tufan, karşılaşmanın ikinci yarısının başında yerini Abdülkadir Ömür'e bıraktı.
 
Bu sonuçla birlikte 70 puanda kalan Hull City, ligi yedinci sırada tamamlayarak play-off yarışının dışında kaldı. Plymouth ise aldığı galibiyetle puanını 51'e yükselterek ligde kalmayı başardı. 
 

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery