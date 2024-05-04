Championship 46. hafta maçında Plymouth ile Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City karşı karşıya geldi. Home Park'ta oynanan maçı Plymouth 1-0 kazandı.
Plymouth'a galibiyeti getiren golü 40. dakikada Joe Edwards kaydetti.
Plymouth'a galibiyeti getiren golü 40. dakikada Joe Edwards kaydetti.
Hull City'de milli oyuncu Ozan Tufan, karşılaşmanın ikinci yarısının başında yerini Abdülkadir Ömür'e bıraktı.
Bu sonuçla birlikte 70 puanda kalan Hull City, ligi yedinci sırada tamamlayarak play-off yarışının dışında kaldı. Plymouth ise aldığı galibiyetle puanını 51'e yükselterek ligde kalmayı başardı.
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