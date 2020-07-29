Göztepe, Denizlispor ile sözleşmesi süren ancak gönderileceği iddia edilen Hugo Rodallega için nabız yokluyor.



Akhisarspor'da müthiş bir performans sergiledikten sonra Trabzonspor'a gidip orada da kritik gollere imza atan Kolombiyalı, Denizli'de beklenenin altında kalıp 27 maçta 6 gol üretti. Ancak Göztepe, tecrübeli golcüye imza attırması halinde iyi bir hamle yapacağına inanıyor.



Akhisar'da oynadığı dönemde İzmir'de yaşayan Rodallega'nın da Göztepe'ye gelmeye sıcak baktığı öğrenildi.



