Charlotte Hornets, yeni başantrenör olarak Boston Celtics'in asistan koçu Charles Lee'yi işe aldığını duyurdu.



ESPN'den Adrian Wojnarowski, ilk kez başantrenörlük yapacak olan Lee'nin takımla dört yıllık bir anlaşma imzaladığını söyledi.



Wojnarowski ayrıca, Celtics'teki ilk sezonunun ortasında olan Lee'nin yeni kadrosunu devralmadan önce mevcut takımıyla playoff serisinin sonuna kadar çalışacağını ise sözlerine ekledi.



Boston'daki sezonundan önce Lee, NBA'deki koçluk kariyerinin tamamını Mike Budenholzer ile 2014-18 yılları arasında Atlanta Hawks ve 2018-23 yılları arasında Milwaukee Bucks ekiplerinde geçirmişti.



Lee'nin bulunduğu kadrolar, 510-291'lik etkileyici bir seri yakalayarak 10 sezonunun dokuzunda playofflara ulaşmış, son altı sezonun dördünde ise NBA'deki en iyi dereceyi elde etmişti.





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