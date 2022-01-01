Hornets, Ben Simmons için şansını denedi!

Charlotte Hornets'ın, Philadelphia 76ers yıldızı Ben Simmons'ı isteyen yeni takımlar arasında olduğu iddia edildi.



The Athletic'den Shams Charania ve Sam Amick'e göre Hornets ekibinin Simmons piyangosuna katıldığı, ancak 76ers ile yapılan görüşmelerde "önemli bir gelişme olmadığı" belirtildi.



Sacramento Kings ve Atlanta Hawks takımları takas görüşmelerinde en aktif ekipler olarak görülseler de, 76ers'ın Simmons'ı 10 Şubat'taki son takas tarihinin sonrasında kadroda tutarak, yaz döneminde Brooklyn Nets süperstarı James Harden'ı kovalayacağı takas için kullanacağına dair söylentiler ortaya çıkmıştı.



Charania ve Amick, "76ers, Simmons için üst düzey bir All-Star veya çok sayıda birinci tur draft hakkı içeren bir paket istedi." ifadelerine yer verdiler.



