Hollanda - Norveç maçı canlı olarak Tuttur'da

Hollanda ile Norveç Dünya Kupası Elemeleri mücadelesinde kozlarını paylaşacak. Maçın heyecanı Tuttur.com'da yaşanacak.
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Karşılaşmada Hollanda'nın kazanmasına 1,29'luk oran verilirken Norveç'in kazanmasına 5,50'lik oran uygun görüldü. Maçın beraberlik oranı 4,00 olurken 2,5 ALT 2,02 ve 2,5 ÜST ise 1,47 olarak değerlendirildi.
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KARŞILIKLI GOL VAR MI?
Mücadelede Karşılıklı gol var oranı 1,66 olarak yer alırken Karşılıklı gol yok ise 1,74 ile değerlendirildi.
İLK GOLÜ HANGİ TAKIM ATAR?
Karşılaşmada ilk golü Hollanda'danın atmasına 1,30, ilk golü Norveç'in atmasına ise 2,80'lik oran uygun görülürken Gol olmaz oranı ise 13,00'ten belirlendi.
Türkiye'nin en çok kazandıran bahis sitesi Tuttur'da hem maç öncesi, hem de canlı olarak iddia oynayabilirsiniz. Ayrıca Sosyal Bahis bölümünde fenomenleri takip ederek siz de daha çok kazanabilirsiniz.
Karşılaşmada Hollanda'nın kazanmasına 1,29'luk oran verilirken Norveç'in kazanmasına 5,50'lik oran uygun görüldü. Maçın beraberlik oranı 4,00 olurken 2,5 ALT 2,02 ve 2,5 ÜST ise 1,47 olarak değerlendirildi.
HOLLANDA NORVEÇ MAÇINA TUTTUR'DA CANLI OYNAMAK İÇİN TIKLAYIN
KARŞILIKLI GOL VAR MI?
Mücadelede Karşılıklı gol var oranı 1,66 olarak yer alırken Karşılıklı gol yok ise 1,74 ile değerlendirildi.
İLK GOLÜ HANGİ TAKIM ATAR?
Karşılaşmada ilk golü Hollanda'danın atmasına 1,30, ilk golü Norveç'in atmasına ise 2,80'lik oran uygun görülürken Gol olmaz oranı ise 13,00'ten belirlendi.