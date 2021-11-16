Hollanda - Norveç maçı canlı olarak Tuttur'da

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Hollanda ile Norveç karşı karşıya geliyor. Maça canlı iddaa oynamak isteyenlere büyük müjde...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Hollanda - Norveç maçı canlı olarak Tuttur'da
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Kasım 2021 09:08
Hollanda ile Norveç Dünya Kupası Elemeleri mücadelesinde kozlarını paylaşacak. Maçın heyecanı Tuttur.com'da yaşanacak.

Türkiye'nin en çok kazandıran bahis sitesi Tuttur'da hem maç öncesi, hem de canlı olarak iddia oynayabilirsiniz. Ayrıca Sosyal Bahis bölümünde fenomenleri takip ederek siz de daha çok kazanabilirsiniz.

Karşılaşmada Hollanda'nın kazanmasına 1,29'luk oran verilirken Norveç'in kazanmasına 5,50'lik oran uygun görüldü. Maçın beraberlik oranı 4,00 olurken 2,5 ALT 2,02 ve 2,5 ÜST ise 1,47 olarak değerlendirildi.

HOLLANDA NORVEÇ MAÇINA TUTTUR'DA CANLI OYNAMAK İÇİN TIKLAYIN

KARŞILIKLI GOL VAR MI?

Mücadelede Karşılıklı gol var oranı 1,66 olarak yer alırken Karşılıklı gol yok ise 1,74 ile değerlendirildi.

İLK GOLÜ HANGİ TAKIM ATAR?

Karşılaşmada ilk golü Hollanda'danın atmasına 1,30, ilk golü Norveç'in atmasına ise 2,80'lik oran uygun görülürken Gol olmaz oranı ise 13,00'ten belirlendi.


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.