Hollanda, Letonya karşısında zorlandı ama kazandı!

2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ikinci maçında Hollanda, Letonya'yı ağırladı.

Johan Cruijff Arena'da sınırlı sayıda seyirciyle oynanan mücadele, Hollanda'nın 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.



Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 32. dakikada Berghuis ve 69. dakikada Luuk de Jong kaydetti.



Bu sonucun ardından gruptaki ilk galibiyetini alan Hollanda, 3 puana yükseldi ve 3. sırada yer aldı. Oynadığı iki maçını da kaybeden Letonya ise puansız olarak 5. sırada yer buldu.



Hollanda, G Grubu'nda gelecek maç Cebelitarık deplasmanına gidecek. Letonya ise A Milli Takımımıza konuk olacak.



