Hollanda, Letonya karşısında zorlandı ama kazandı!

2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ikinci maçında Hollanda, konuk ettiği Letonya'yı 2-0 mağlup etti ve ilk galibiyetini aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Hollanda, Letonya karşısında zorlandı ama kazandı!
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27 Mart 2021 21:57
2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ikinci maçında Hollanda, Letonya'yı ağırladı.
Johan Cruijff Arena'da sınırlı sayıda seyirciyle oynanan mücadele, Hollanda'nın 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 32. dakikada Berghuis ve 69. dakikada Luuk de Jong kaydetti.

Bu sonucun ardından gruptaki ilk galibiyetini alan Hollanda, 3 puana yükseldi ve 3. sırada yer aldı. Oynadığı iki maçını da kaybeden Letonya ise puansız olarak 5. sırada yer buldu.

Hollanda, G Grubu'nda gelecek maç Cebelitarık deplasmanına gidecek. Letonya ise A Milli Takımımıza konuk olacak.



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