Hollanda Grand Prix'si Oscar Piastri'nin!

31 Ağustos
Başakşehir-Eyüpspor
19:00
31 Ağustos
Gençlerbirliği-Fenerbahçe
19:00
31 Ağustos
Alanyaspor-Beşiktaş
21:30
31 Ağustos
Trabzonspor-Samsunspor
21:30
31 Ağustos
Keçiörengücü-Arca Çorum FK
1-286'
31 Ağustos
Pendikspor-Sivasspor
19:00
31 Ağustos
A.Demirspor-Amed Sportif
21:30
31 Ağustos
Serik Belediyespor-Bodrum FK
21:30
31 Ağustos
Wolfsburg-Mainz 05
1-190'
31 Ağustos
B. Dortmund-Union Berlin
18:30
31 Ağustos
FC Köln-Freiburg
20:30
31 Ağustos
Brighton-M.City
2-1
31 Ağustos
N. Forest-West Ham United
0-3
31 Ağustos
Liverpool-Arsenal
18:30
31 Ağustos
Aston Villa-C.Palace
21:00
31 Ağustos
Celta Vigo-Villarreal
0-020'
31 Ağustos
Real Betis-Athletic Bilbao
20:00
31 Ağustos
Espanyol-Osasuna
20:30
31 Ağustos
Rayo Vallecano-Barcelona
22:30
31 Ağustos
Genoa-Juventus
19:30
31 Ağustos
Torino-Fiorentina
19:30
31 Ağustos
Inter-Udinese
21:45
31 Ağustos
Lazio-Verona
21:45
31 Ağustos
Angers-Rennes
1-1
31 Ağustos
Le Havre-Nice
0-06'
31 Ağustos
AS Monaco-Strasbourg
0-05'
31 Ağustos
Paris FC-Metz
0-05'
31 Ağustos
Lyon-Marsilya
21:45
31 Ağustos
Fortuna Sittard-NEC Nijmegen
3-2
31 Ağustos
S. Rotterdam-Feyenoord
0-4
31 Ağustos
PEC Zwolle-FC Utrecht
0-2
31 Ağustos
NAC Breda-Alkmaar
0-036'
31 Ağustos
Kaiserslautern-Darmstadt
3-1
31 Ağustos
Magdeburg-Greuther Fürth
4-5
31 Ağustos
Dynamo Dresden-Schalke 04
0-1
31 Ağustos
Gent-Club Brugge
1-1
31 Ağustos
OH Leuven-Standard Liege
0-061'
31 Ağustos
Union St.Gilloise-Anderlecht
19:30
31 Ağustos
Genk-Zulte Waregem
20:15
31 Ağustos
Austria Wien-Altach
0-020'
31 Ağustos
Hartberg-Rapid Wien
0-020'
31 Ağustos
WSG Tirol-Wolfsberger AC
1-120'
31 Ağustos
Lausanne-St. Gallen
1-2
31 Ağustos
Young Boys-Lugano
1-1DA
31 Ağustos
Servette-FC Luzern
0-1DA
31 Ağustos
Tondela-Estoril
0-145'
31 Ağustos
Alverca-Benfica
20:00
31 Ağustos
Santa Clara-Estrela da Amadora
22:30
31 Ağustos
Rio Ave-Braga
22:30
31 Ağustos
Akron Togliatti-Baltika
0-2
31 Ağustos
Lokomotiv Moscow-Samara
2-2
31 Ağustos
CSKA Moskova-FC Krasnodar
0-018'
31 Ağustos
Dynamo Makhachkala-Dinamo Moscow
20:30

Hollanda Grand Prix'si Oscar Piastri'nin!

Formula 1'de sezonun 15. yarışı Hollanda Grand Prix'sinde kazanan McLaren pilotu Oscar Piastri oldu.

31 Ağustos 2025
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Hollanda Grand Prix'si Oscar Piastri'nin!
Formula 1'de sezonun heyecan dolu yarışı Hollanda GP geride kaldı.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 15. etabı Hollanda Grand Prix'si büyük heyecana sahne oldu. Zandvoort pistinde pole pozisyonundan start alan McLaren pilotu Oscar Piastri, yarış boyunca liderliğini koruyarak damalı bayrağı ilk gören isim oldu.

Yarışın hemen başında Red Bull'dan Max Verstappen, McLaren pilotu Lando Norris'i geçerek ikinci sıraya yükseldi. Ancak 10. turda Norris tekrar atağa kalkarak yerini geri aldı. Williams sürücüsü Alex Albon ise harika bir kalkışla 5 sıra birden kazanıp 10. sıraya çıktı. Ferrari'den Charles Leclerc de güçlü bir hamleyle Mercedes pilotu George Russell'ı geçerek 5. sıraya yükseldi.


FERRARİ'DE BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI

23. turda Ferrari pilotu Lewis Hamilton, aracının arkasının kayması sonucu bariyerlere çarparak yarış dışı kaldı. Bu kaza sonrası güvenlik aracı piste girerken, takımlar lastik değişimi için pite yöneldi. Pit stratejisi sırasında yer kaybeden Leclerc, 32. turda Russell'ı tekrar geçerek 5. sıraya döndü. Ancak 54. turda Mercedes'in genç pilotu Kimi Antonelli ile yaşadığı temas sonucu yarışına nokta koydu.

NORRIS DE YARIŞI BIRAKTI

İkinci sırada ilerleyen McLaren pilotu Lando Norris ise motor arızası nedeniyle bitime kısa süre kala yarış dışı kaldı. Pilotlar klasmanında ikinci sırada yer alan Norris, bu talihsiz sonuçla şampiyonluk mücadelesinde ağır darbe aldı.

PIASTRI ZİRVEDE, HADJAR TARİHE GEÇTİ

Zirvede yer alan Oscar Piastri, Hollanda GP zaferiyle şampiyona liderliğini sürdürdü. Max Verstappen ikinci olurken, Racing Bulls'un Fransız sürücüsü Isack Hadjar kariyerinde ilk kez podyuma çıkmayı başardı.

Formula 1'de sezonun 16. yarışı 7 Eylül'de koşulacak İtalya GP'si olacak.

YARIŞ SONUÇLARI

1 Oscar Piastri (McLaren)

2 Max Verstappen (Red Bull)

3 Isack Hadjar (RB)

4 George Russell (Mercedes)

5 Alexander Albon (Williams)

6 Oliver Bearman (Haas)

7 Lance Stroll (Aston Martin)

8 Fernando Alonso (Aston Martin)

9 Yuki Tsunoda (Red Bull)

10 Esteban Ocon (Haas)

