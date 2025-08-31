Hollanda Grand Prix'si Oscar Piastri'nin!

Formula 1'de sezonun heyecan dolu yarışı Hollanda GP geride kaldı.Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 15. etabı Hollanda Grand Prix'si büyük heyecana sahne oldu. Zandvoort pistinde pole pozisyonundan start alan McLaren pilotu Oscar Piastri, yarış boyunca liderliğini koruyarak damalı bayrağı ilk gören isim oldu.Yarışın hemen başında Red Bull'dan Max Verstappen, McLaren pilotu Lando Norris'i geçerek ikinci sıraya yükseldi. Ancak 10. turda Norris tekrar atağa kalkarak yerini geri aldı. Williams sürücüsü Alex Albon ise harika bir kalkışla 5 sıra birden kazanıp 10. sıraya çıktı. Ferrari'den Charles Leclerc de güçlü bir hamleyle Mercedes pilotu George Russell'ı geçerek 5. sıraya yükseldi.FERRARİ'DE BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI23. turda Ferrari pilotu Lewis Hamilton, aracının arkasının kayması sonucu bariyerlere çarparak yarış dışı kaldı. Bu kaza sonrası güvenlik aracı piste girerken, takımlar lastik değişimi için pite yöneldi. Pit stratejisi sırasında yer kaybeden Leclerc, 32. turda Russell'ı tekrar geçerek 5. sıraya döndü. Ancak 54. turda Mercedes'in genç pilotu Kimi Antonelli ile yaşadığı temas sonucu yarışına nokta koydu.NORRIS DE YARIŞI BIRAKTIİkinci sırada ilerleyen McLaren pilotu Lando Norris ise motor arızası nedeniyle bitime kısa süre kala yarış dışı kaldı. Pilotlar klasmanında ikinci sırada yer alan Norris, bu talihsiz sonuçla şampiyonluk mücadelesinde ağır darbe aldı.PIASTRI ZİRVEDE, HADJAR TARİHE GEÇTİZirvede yer alan Oscar Piastri, Hollanda GP zaferiyle şampiyona liderliğini sürdürdü. Max Verstappen ikinci olurken, Racing Bulls'un Fransız sürücüsü Isack Hadjar kariyerinde ilk kez podyuma çıkmayı başardı.Formula 1'de sezonun 16. yarışı 7 Eylül'de koşulacak İtalya GP'si olacak.1 Oscar Piastri (McLaren)2 Max Verstappen (Red Bull)3 Isack Hadjar (RB)4 George Russell (Mercedes)5 Alexander Albon (Williams)6 Oliver Bearman (Haas)7 Lance Stroll (Aston Martin)8 Fernando Alonso (Aston Martin)9 Yuki Tsunoda (Red Bull)10 Esteban Ocon (Haas)