Hollanda derbisindeile, Johan Cruijff Arena'da karşı karşıya geldi. Ajax, tek kale oynadığı derbisinde Feyenoord'u rahat bir oyunlamağlup etti.Ajax'a farklı galibiyeti getiren golleri 22. dakikada kendi kalesine Bijlow, 41. dakikada Hakim Ziyech ve 80'de Dusan Tadic kaydetti.Feyenoord'da henüz 5. dakikada St Juste kırmızı kart görerek takımını 85 dakika 10 kişi bıraktı. Hakem, önce St Juste'ye sarı kart gösterirken VAR kararının ardından kartın rengi kırmızıya döndü.Ajax, bu sonucun ardından 25 puana yükseldi ve 2. sıradaki yerini korudu. Feyenoord ise 20 puanla 3. sırada kaldı.Haftaya Ajax, sahasında Willem II'yi konuk edecek. Feyenoord ise Venlo'yu ağırlayacak.