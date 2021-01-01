Holiday: "Steph Curry bir uzaylı!"

New Orleans Pelicans guardı Jrue Holiday, Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry'yi överek, kendisine "uzaylı" yakıştırması yaptı.



Kısa süre önce takım arkadaşı JJ Redick'in podcast'ine konuk olan Holiday, Curry'nin hücumdaki yeteneklerine nasıl hayran kaldığı hakkında konuştu:



"Tam bir uzaylı. Anlam veremiyorum. Ona karşı üç hafta önce oynadığımızda, yarı sahadan bir şut atarken faul yapmıştım. Eminim çembere bile bakmamıştır ama neredeye onu da sokuyordu. Çemberin gerisine çarpmıştı ve faulü çalmamışlardı. Kendi kendime 'Senin olayın ne? Neyle besleniyorsun? Bana da biraz versene! Manyaksın çünkü' demiştim."



Curry bu sezon oynadığı 52 maçta 31.2 sayı, 5.6 ribaund ve 5.8 asist ortalamalarına sahip.



