Hırsızlar evine girdi, Dele Alli'yi darp etti

Tottenham'ın yıldızı Dele Alli, karantinadayken bıçaklı hırsızlar tarafından evinde darp edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Hırsızlar evine girdi, Dele Alli'yi darp etti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Mayıs 2020 23:58
Tottenham'ın İngiliz Milli yıldızı Dele Alli, karantinada kötü bir olay yaşadı.

Çarşamba sabahı İngiliz oyuncunun Londra'daki evine eli bıçaklı hırsızlar girdi ve oyuncuyu darp ederken evdeki değerli eşyaları alıp kayıplara karıştı.

Yüzünde yaralar olduğu belirtilen Alli'nin, genel sağlık durumunun ise iyi olduğu belirtildi.

Olay yerine gelen polisler, güvenlik kamerası görüntülerini alıp, soruşturmaya başladı.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için