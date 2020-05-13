Hırsızlar evine girdi, Dele Alli'yi darp etti

'ın İngiliz Milli yıldızı, karantinada kötü bir olay yaşadı.Çarşamba sabahı İngiliz oyuncunun Londra'daki evine eli bıçaklı hırsızlar girdi ve oyuncuyu darp ederken evdeki değerli eşyaları alıp kayıplara karıştı.Yüzünde yaralar olduğu belirtilen Alli'nin, genel sağlık durumunun ise iyi olduğu belirtildi.Olay yerine gelen polisler, güvenlik kamerası görüntülerini alıp, soruşturmaya başladı.