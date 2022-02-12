Hikmet Karaman: "Finalde rakip Brezilya mı?"

Yukatel Kayserispor'un deneyimli teknik adamı Hikmet Karaman, Ziraat Türkiye Kupası kura çekimini değerlendirdi.

Haber; Sporx.com ve AA, Fotoğraf; AA
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Hikmet Karaman: 'Finalde rakip Brezilya mı?'
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12 Şubat 2022 22:22
Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki kura kaderlerine isyan etti.

Ziraat Türkiye Kupası'nda eşleştikleri Beşiktaş ile deplasmanda oynayacak olmalarına değinen Karaman, "Neden içeride oynamadığımızı düşünüyorum. Fenerbahçe ile kupada deplasman maçı yaptık. Beşiktaş maçı da deplasmanda olacak." dedi.

Deneyimli teknik adam, "Sonraki rakip Trabzonspor, finalde de Brezilya'yı verselerdi." ifadelerini kullandı.

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