Hikmet Karaman: 'Finalde rakip Brezilya mı?'

Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki kura kaderlerine isyan etti.



Ziraat Türkiye Kupası'nda eşleştikleri Beşiktaş ile deplasmanda oynayacak olmalarına değinen Karaman, "Neden içeride oynamadığımızı düşünüyorum. Fenerbahçe ile kupada deplasman maçı yaptık. Beşiktaş maçı da deplasmanda olacak." dedi.



Deneyimli teknik adam, "Sonraki rakip Trabzonspor, finalde de Brezilya'yı verselerdi." ifadelerini kullandı.





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