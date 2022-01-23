Hikmet Karaman: 'Büyük hatalar yaptık'

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında konuk olduğu Kasımpaşa'ya 3-1 yenilen Yukatel Kayserispor'un teknik direktörü Hikmet Karaman, çok basit goller yediklerini söyledi.



Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında görüşlerini aktaran Karaman, "Çok iyi pozisyonlar oluşturarak iyi kombinasyonla ilk golü bulduk. Ancak çok basit goller yedik. Devre arasına 2-1 geride girdik. İkinci yarının başında 2 net pozisyonumuz var. Maçın 2-2'ye gelmesi gerekirken, Mustafa Pektemek'in burnunun kırılması büyük şanssızlık. Mustafa dışarıdayken 3. golü yedik. 3-1'den sonra arkada boşluklar veriyorsunuz. Buna rağmen son 10 dakikada yakaladığımız 4-5 pozisyonla maçı daha heyecanlı hale getirebilirdik. Büyük hatalar yaptık. Bu hataların sonucunda istemediğimiz goller yedik." diye konuştu.



VavaCars Fatih Karagümrük'ten transfer ettikleri Andrea Bertolacci'nin tam hazır olduğunda takıma büyük katkı yapacağını belirten Karaman, lige verilen arayı iyi değerlendirerek tekrar çıkışa geçeceklerine inandığını sözlerine ekledi.







