Hidayet Türkoğlu'ndan seçim ve yabancı kuralı sözleri

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, beIN SPORTS'a konuştu.



Türkoğlu, adaylık süreci ve yabancı kuralıyla ilgili de konuştu.



Hidayet Türkoğlu, "Kulüp ziyaretlerimiz gayet iyi geçti. Gerek yıl içinde olsun gerekse uzun yıllardan beri kulüplerimizle iyi ilişkiler içerisindeyiz. Bir telefon uzaktayız. Hem 8 yılın bir teşekkürü anlamında verdikleri destekler için hem de yeni bir sürece başladığımızı ve önümüzdeki dönemde neler yapacağımızı anlattığımız bir süreç oldu. Sonuçta ben her zaman şeffaf ve dürüst bir insan oldum. Gayet de güzel geçti." dedi.



Yabancı kuralına değinen Hidayet Türkoğlu, "Bu yabancı kuralında daha çok yerli oyuncularımızın daha kaliteli zamanlarda ve kritik süreçlerde takımın parçası olması için yaptığımız bir değişiklik. Biz ilk göreve geldiğimizde 6 yabancıdan 5'e indirdik. Zaman zaman iyi sonuçlar aldığımız oldu. Zaman zaman alamadığımız süreçler oldu. Bu değişiklikleri yaparken bazı şeyleri dengelememiz gerekiyor. Hem kulüplerimizin Avrupa'daki başarılarının devam etmesi için ama bu değişiklikle de araya da girecek olan ilk 5'te maçları bitirecek oyuncularla da inanıyorum ki sporcu arkadaşlarımızın da basketbol olarak daha iyi noktaya geleceğine inandığımız için biz bu değişiklikleri yaptık." ifadelerini kullandı.



