Hidayet Türkoğlu: 'Herkesi ne kadar kutlasak azdır'

Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Euroleague şampiyonluğunun ardından açıklamalarda bulundu.



beIN Sports'ta katıldığı canlı yayında konuşan Hidayet Türkoğlu şu ifadeleri kullandı:



"TÜM TÜRKİYE GURURLU"



"Gerçekten inanılmaz bir maçtı. Yarı final de, bu maç da inanılmazdı. Tebrik ediyoruz. Sadece biz değil tüm Türkiye, Anadolu Efes bizi gururlandırdı. Avrupa'nın en büyük iki kupasını üst üste İstanbul'a getirdiler. Tuncay Bey'i, Alper Bey'i, Ergin Hoca'yı, takımı kutlamak gerekiyor. Çok iyi kadro kurdular. Avrupa'nın en büyük kupasını üst üste iki kez Türkiye'ye getirdiler."



"HEP OMUZ OMUZAYIZ"



"Son 6 yıla bakınca Fenerbahçe'nin başlatmış olduğu, daha sonra Anadolu Efes'in yatırımları ve yatırımların sonucunda geri getirimleri oldu. Son 6 senede Türkiye'nin elde ettiği başarılar bizleri gururlandırıyorlar. EuroCup'ta, FIBA organizasyonlarında, hem erkekler hem kadınların başarıları bizi mutlu ediyor. Federasyon olarak biz onlarla hep omuz omuzayız, destekliyoruz. Bu başarı, kulüplerimizin inanılmaz yatırımlarıyla oldu. Türk basketbolunu dünyada daha iyi yerlere getiren herkesle gurur duyuyoruz."



"NE KADAR KUTLASAK AZDIR"



"Gerek buraya gelen binler olsun, gerek ülkemizdeki milyonlar izledi bu maçı. Burada izlemek de kolay değildi. Yarı finalde Vasilije'nin inanılmaz bir şutu vardı. Son 14 saniyede de maçı kazanmaya vesile oldu. Biz maç sonuçlarına bakalım. Herkesi ne kadar kutlasak azdır."



"TARAFTARI BELLİ BİR NOKTAYA ALSALAR DAHA İYİYDİ"



"EuroLeague'in tuhaf bir organizasyon şekli var. Anadolu Efes'i belli bir köşeye, noktaya alsalar buradaki taraftarların varlığı net belli olacaktı. Aslında Anadolu Efesli de çok vardı ama dağınıktı tribünlerde. Büyük başarı. Anadolu Efes camiasını canıgönülden kutluyoruz."





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