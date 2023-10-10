Herro: "Portland'ı istemiyordum zaten, iyi ki beni almamışlar"

Miami Heat guardı Tyler Herro, son haftalarda Portland Trail Blazers'la ilgili adının geçtiği takas spekülasyonları hakkında konuşarak, orada olmayı "zaten istemediğini" söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
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Herro: 'Portland'ı istemiyordum zaten, iyi ki beni almamışlar'
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10 Ekim 2023 15:06
Miami Heat guardı Tyler Herro, son haftalarda Portland Trail Blazers'la ilgili adının geçtiği takas spekülasyonları hakkında konuşarak, orada olmayı "zaten istemediğini" söyledi.

Heat'in Damian Lillard için anlaşmaya varma çabaları içerisinde kendisini takas tartışmalarının merkezinde bulan Herro, Trail Blazers tarafından istenmemişti.

Heat'in sunduğu takas paketinin bir parçası olan Herro, South Florida Sun-Sentinel Ira Winderman ile yakın zamanda yaptığı bir röportajda Trail Blazers'ın kendisini istememesinden dolayı rahatlamış olduğunu ifade etti:

"Portland'a gitmek istemiyordum zaten, bu yüzden beni istemediklerine sevindim. Portland'da olmayı genel olarak istemem. Takımla kişisel bir durum söz konusu değil yani."

Herro, Heat kadrosunun önemli bir parçası olmaya devam ederken, Lillard ise Milwaukee Bucks'a takaslanarak bu mevzuyu sona erdirmişti.

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