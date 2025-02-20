Miami Heat'in yıldız oyuncusu Tyler Herro, takımın şu anki yapısıyla şampiyonluk için yeterince güçlü olmadığını söyledi.



SiriusXM NBA Radio'ya konuşan Herro, "İnsanlar, bir şampiyonluk kazanmanın ne kadar zor olduğunu anlamıyor. Her şeyin tam olarak yerine oturması gerekiyor. Sezon başında Jimmy (Butler) 'şampiyonluk kazanacağız' dedi ama dürüst olmak gerekirse şu an şampiyonluk adayı değiliz" ifadelerini kullandı.



Ancak yeni Herro, Heat'in genç oyuncularına güvendiğini ve takımın gelecekte yeniden zirveye oynayabileceğini düşündüğünü sözlerine ekledi.



Miami Heat, Şubat ayında Jimmy Butler'ı Golden State Warriors'a takas ederek yeni bir yapılanmaya gitti. Butler, Heat formasıyla iki kez NBA Finalleri'ne çıkmıştı.



