Herro, ilk triple-double'ını 1 saniye ile kaçırdı!

Miami Heat guardı Tyler Herro, kariyerinin ilk triple-double'ını bir saniye ile kaçırdı.



Miami'nin dün gece Atlanta Hawks'ı 115-91 mağlup ettiği karşılaşmada Herro, 21 sayı, 11 asist ve 9 ribaund ile takımının en etkili ismi olmuştu. Herro bir ribaund daha alabilseydi, kariyerindeki ilk triple-double'ını yapmış olacaktı.



Herro, dördüncü çeyreğin sonlarında bir ribaund alma şansı yakalasa da, temsilcimiz Ömer Yurtseven'le beraber yükselmesi sonucunda kendisinden daha uzun olan Ömer ribaundı kolaylıkla yakaladı ve Herro'nun triple-double yapma fırsatını yanlışlıkla kaçırmasına sebep oldu.



Onuncu ribaundını almak için yakaladığı son şansta Herro, topu maç saatinin bitiminden 1 saniye sonra tuttuğu için bu fırsatı değerlendirememiş oldu.



