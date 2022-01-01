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Herro, ilk triple-double'ını 1 saniye ile kaçırdı!

Miami Heat guardı Tyler Herro, kariyerinin ilk triple-double'ını bir saniye ile kaçırdı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Miami Heat guardı Tyler Herro, kariyerinin ilk triple-double'ını bir saniye ile kaçırdı.

Miami'nin dün gece Atlanta Hawks'ı 115-91 mağlup ettiği karşılaşmada Herro, 21 sayı, 11 asist ve 9 ribaund ile takımının en etkili ismi olmuştu. Herro bir ribaund daha alabilseydi, kariyerindeki ilk triple-double'ını yapmış olacaktı.

Herro, dördüncü çeyreğin sonlarında bir ribaund alma şansı yakalasa da, temsilcimiz Ömer Yurtseven'le beraber yükselmesi sonucunda kendisinden daha uzun olan Ömer ribaundı kolaylıkla yakaladı ve Herro'nun triple-double yapma fırsatını yanlışlıkla kaçırmasına sebep oldu.

Onuncu ribaundını almak için yakaladığı son şansta Herro, topu maç saatinin bitiminden 1 saniye sonra tuttuğu için bu fırsatı değerlendirememiş oldu. 


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