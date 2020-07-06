Her hafta farklı pazubant takan kaptanın hikayesi

İspanya'da La Liga 2 ekiplerinden Huesca, her deplasman maçında farklı kaptanlık pazubandı ile çıkıyor. Sebebi nedir, gelin birlikte bakalım...

Haber; Sporx.com dış haberler
Her hafta farklı pazubant takan kaptanın hikayesi
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06 Temmuz 2020 19:08
Kaptanlık pazubandı, çoğunlukla taraftarların dikkat ettiği bir şey değildir ancak İspanya'da Huesca taraftarları, tüm sezon boyunca kaptan Jorge Pulido'nun koluna dikkat kesildi.

29 yaşındaki oyuncu, 21 deplasman maçının tamamında farklı pazubant giydi ve bunu da gittikleri şehirleri yüceltmek için yaptı.

Şehirlerin tarihinden ya da özel yerlerinden esinlenerek kaptanlık pazubantı hazırlatan kulüp, iç sahada ise sadece Mirandes maçında koronavirüs ile mücadele veren sağlık personellerini hatırlatmak için özel bir tasarım kullandı. Huesca ayrıca, her deplasman maçı sonrasında özel olarak hazırlanan kaptanlık pazubandını ev sahibi takıma hediye etti.

La Liga'ya çıkmak için mücadele veren Huesca'nın kaptanı Pulido'nun kolunda seneye Barcelona ya da Real Madrid'e özel bir tasarım da olabilir.









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