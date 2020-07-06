Her hafta farklı pazubant takan kaptanın hikayesi

Kaptanlık pazubandı, çoğunlukla taraftarların dikkat ettiği bir şey değildir ancak İspanya'dataraftarları, tüm sezon boyunca kaptan'nun koluna dikkat kesildi.29 yaşındaki oyuncu, 21 deplasman maçının tamamında farklı pazubant giydi ve bunu da gittikleri şehirleri yüceltmek için yaptı.Şehirlerin tarihinden ya da özel yerlerinden esinlenerek kaptanlık pazubantı hazırlatan kulüp, iç sahada ise sadece Mirandes maçında koronavirüs ile mücadele veren sağlık personellerini hatırlatmak için özel bir tasarım kullandı. Huesca ayrıca, her deplasman maçı sonrasında özel olarak hazırlanan kaptanlık pazubandını ev sahibi takıma hediye etti.La Liga'ya çıkmak için mücadele veren Huesca'nın kaptanı Pulido'nun kolunda seneye Barcelona ya da Real Madrid'e özel bir tasarım da olabilir.