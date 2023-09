Hentbolda Süper Kupa Beşiktaş'ın

Geçen sezonu lig şampiyonluğuyla tamamlayan Beykoz Belediyespor ile HDI Sigorta Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş Safi Çimento'yu karşı karşıya getiren Süper Kupa karşılaşmasını siyah-beyazlı ekip 39-31 kazandı.



Haldun Alagaş Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan siyah-beyazlılar peş peşe bulduğu gollerle kısa sürede 5-0 öne geçerek oyunda üstünlüğü elde etti. İlk golünü 8. dakikada kaydeden Beykoz Belediyespor, siyah-beyazlı ekibin gollerine karşılık vermekte zorluk çekti. Mücadelenin 20. dakikasında farkı 10 sayıya yükselten Beşiktaş (16-6) soyunma odasına 23-13 üstünlükle gitti.



Karşılaşmanın ikinci yarısında da Beykoz Belediyespor'un oyuna ortak olma çabalarına izin vermeyen Beşiktaş, üstünlüğünü korudu. Sarı-siyahlı ekip zaman zaman mücadelede farkı 7 sayıya indirmeyi başarsa da Beşiktaş karşılaşmayı 39-31 kazanarak Süper Kupa'nın 9. kez sahibi oldu.



Mücadelenin ardından düzenlenen törende Beşiktaş Safi Çimento'ya kupasını Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Başkanı Uğur Kılıç verdi.



Maç sonu açıklamaları



Beşiktaş Safi Çimento Antrenörü Oliver Roy Camino, çok mutlu olduğunu belirterek, "Sadece kendim için değil takımdaki oyuncularım ve taraftarlar için de mutluyum. Zor bir eylül ayı geçirdik. Bunun için hazırlanmıştık. Başardığımız ve kupayı kazandığımız için çok mutluyuz. Sadece bir kupa kazandık. Bu bir başlangıç. Adım adım gitmemiz lazım. Kendimizi geliştirmemiz lazım. Bu muhteşem taraftarın önünde kupayı aldığımız için çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.



Siyah-beyazlıların kaptanı Ozan Arifoğlu da sezona kupayla başlamanın çok güzel olduğunu kaydederek, "İki aydır çalışıyoruz. Bu kupayı çok istemiştik. Bizim için motivasyondu. Beşiktaş isminin geçtiği her yerde kupalar geçer, kupa ile başladık. Bundan sonraki hedeflerimiz Türkiye Kupası ve ligi almak. Beykoz Belediyespor takımını da tebrik ediyorum, güzel bir maç oynadılar. Hak ettik ve kupayı aldık. Geçen sene bu kupayı kaybetmiştik. Bu sene rövanşını aldık. Bundan sonra bütün kupaları istiyoruz." şeklinde konuştu.



THF Başkanı Uğur Kılıç da açıklamasında, birbirinin gücüne saygı duyan iki takımı izlediklerini aktararak, "Hentbol adına keyifli bir maçtı. Sporseverler burada hentbola doydu. Süper Kupa'yı kazanan Beşiktaş'ı ve mücadelesinden dolayı Beykoz Belediyespor'u tebrik ediyorum. Her geçen yıl ligin kalitesi artıyor. Türk halkının hentbola ilgisi her geçen gün artıyor. Bunlar bizler için sevindirici şeyler. İnşallah federasyon olarak üzerine koyarak devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.