Hentbolda haftanın programı

Hentbolda Kadınlar Süper Lig'de 18. ve normal sezonun son hafta maçları yapılacak.



Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın programı şöyle:



Kadınlar Süper Lig



15 Mart Cumartesi:



14.30 Üsküdar Belediyespor - Yenimahalle Belediyespor (Çamlıca)



15.00 Anadolu Üniversitesi - Bursa Büyükşehir Belediyespor (Porsuk)



16 Mart Pazar:



14.00 Kırşehir Belediyespor - Adasokağı (Kırşehir)



17.00 Armada Praxis Yalıkavak - İzmir Büyükşehir Belediyespor (Muğla Menteşe)



17 Mart Pazartesi:



19.30 Ortahisar Belediyespor - Görele Belediyespor (Beşirli)



Play-off süreci



Kadınlar Süper Ligi statüsüne göre, normal lig sezonunu ilk 8 sırada bitiren takımlar play-off müsabakaları oynayacak.



Normal lig sezonunda ilk 4 sırada tamamlayan takımlar, "Şampiyonluk etabı" oynayacak. Şampiyonluk etabı maçları sonunda ligin ilk dört sırası belirlenecek.



Sezonu 5 ile 8 sırada tamamlayan takımlar ise "play-off sıralama etabı" oynayacak.



Süper Ligi 10. sırada tamamlayan takım ise bir 1. lige düşecek.



