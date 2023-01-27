Hentbolda haftanın heyecanı başlıyor

Hentbolda kadınlar ve erkekler liglerinde yeni hafta müsabakaları 28 Ocak Cumartesi günü başlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Hentbolda haftanın heyecanı başlıyor
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27 Ocak 2023 15:05
Hentbolda Kadınlar Süper Ligi'ne 13. hafta, Erkekler Süper Ligi'ne ise 14. hafta maçlarıyla devam edilecek.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, haftanın programı şöyle:

Kadınlar Süper Lig:

28 Ocak Cumartesi:

13.00 Totemcard Adasokağı-Kastamonu Belediyespor (Yüreğir)

15.00 Anadolu Üniversitesi- Armada Praxis Yalıkavakspor (Porsuk)

16.30 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Yenimahalle Belediyespor (Celal Atik)

18.00 Görele Belediyespor- Üsküdar Belediyespor (Görele)

29 Ocak Pazar:

15.00 Konyaaltı Belediyespor-Tekirdağ Süleymanpaşa (Akdeniz Üniversitesi)

Erkekler Süper Lig:

29 Ocak Pazar:

14.00 Özel Vefakent Hatay Büyükşehir Belediyespor-Nilüfer Belediyespor (Antakya)

14.00 Ümraniye Belediyespor- Sakarya Büyükşehir Belediyespor (Müzahir Sille)

14.00 Mihalıççık-Beykoz Belediyespor (Porsuk)

15.00 Trabzon Büyükşehir Belediyespor-Köyceğiz Belediyespor (Beşirli)

19.00 Spor Toto-Beşiktaş Yurtbay Seramik (THF)

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