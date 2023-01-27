Hentbolda haftanın heyecanı başlıyor

Hentbolda Kadınlar Süper Ligi'ne 13. hafta, Erkekler Süper Ligi'ne ise 14. hafta maçlarıyla devam edilecek.
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, haftanın programı şöyle:
Kadınlar Süper Lig:
28 Ocak Cumartesi:
13.00 Totemcard Adasokağı-Kastamonu Belediyespor (Yüreğir)
15.00 Anadolu Üniversitesi- Armada Praxis Yalıkavakspor (Porsuk)
16.30 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Yenimahalle Belediyespor (Celal Atik)
18.00 Görele Belediyespor- Üsküdar Belediyespor (Görele)
29 Ocak Pazar:
15.00 Konyaaltı Belediyespor-Tekirdağ Süleymanpaşa (Akdeniz Üniversitesi)
Erkekler Süper Lig:
29 Ocak Pazar:
14.00 Özel Vefakent Hatay Büyükşehir Belediyespor-Nilüfer Belediyespor (Antakya)
14.00 Ümraniye Belediyespor- Sakarya Büyükşehir Belediyespor (Müzahir Sille)
14.00 Mihalıççık-Beykoz Belediyespor (Porsuk)
15.00 Trabzon Büyükşehir Belediyespor-Köyceğiz Belediyespor (Beşirli)
19.00 Spor Toto-Beşiktaş Yurtbay Seramik (THF)
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, haftanın programı şöyle:
Kadınlar Süper Lig:
28 Ocak Cumartesi:
13.00 Totemcard Adasokağı-Kastamonu Belediyespor (Yüreğir)
15.00 Anadolu Üniversitesi- Armada Praxis Yalıkavakspor (Porsuk)
16.30 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Yenimahalle Belediyespor (Celal Atik)
18.00 Görele Belediyespor- Üsküdar Belediyespor (Görele)
29 Ocak Pazar:
15.00 Konyaaltı Belediyespor-Tekirdağ Süleymanpaşa (Akdeniz Üniversitesi)
Erkekler Süper Lig:
29 Ocak Pazar:
14.00 Özel Vefakent Hatay Büyükşehir Belediyespor-Nilüfer Belediyespor (Antakya)
14.00 Ümraniye Belediyespor- Sakarya Büyükşehir Belediyespor (Müzahir Sille)
14.00 Mihalıççık-Beykoz Belediyespor (Porsuk)
15.00 Trabzon Büyükşehir Belediyespor-Köyceğiz Belediyespor (Beşirli)
19.00 Spor Toto-Beşiktaş Yurtbay Seramik (THF)
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