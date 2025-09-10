Hentbol Erkekler Süper Lig'de 3. hafta maçları oynanacak

Ardventure Hentbol Erkekler Süper Lig'de 2025-2026 sezonuna 3. hafta maçlarıyla devam edilecek.
Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre, haftanın programı şöyle:
Perşembe:
14.00 Rize Belediyespor-Ankara Hentbol (Yenişehir)
12 Eylül Cuma:
15.00 Önallar Giresunspor-Beşiktaş (Hüseyin Avni Alparslan)
13 Eylül Cumartesi:
16.00 Mihalıççık Belediyespor-Nilüfer Belediyespor (Porsuk)
14 Eylül Pazar:
15.00 Trabzon Büyükşehir Belediyespor-Güneysuspor (Beşirli)
Avrupa kupası maçları nedeniyle İstanbul Gençlikspor-Spor Toto karşılaşması 18 Eylül, DEPSAŞ Enerji As-Köyceğiz Belediyespor müsabakası ise 8 Ekim'de yapılacak.
