Hentbol Erkekler Süper Lig'de 3. hafta maçları oynanacak

Hentbol Erkekler Süper Ligi 3. haftası perşembe günü oynanacak Rize Belediyespor - Ankara Hentbol karşılaşmasıyla birlikte başlayacak.

calendar 10 Eylül 2025 20:19
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Ardventure Hentbol Erkekler Süper Lig'de 2025-2026 sezonuna 3. hafta maçlarıyla devam edilecek.

Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre, haftanın programı şöyle:

Perşembe:

14.00 Rize Belediyespor-Ankara Hentbol (Yenişehir)

12 Eylül Cuma:

15.00 Önallar Giresunspor-Beşiktaş (Hüseyin Avni Alparslan)

13 Eylül Cumartesi:

16.00 Mihalıççık Belediyespor-Nilüfer Belediyespor (Porsuk)

14 Eylül Pazar:

15.00 Trabzon Büyükşehir Belediyespor-Güneysuspor (Beşirli)

Avrupa kupası maçları nedeniyle İstanbul Gençlikspor-Spor Toto karşılaşması 18 Eylül, DEPSAŞ Enerji As-Köyceğiz Belediyespor müsabakası ise 8 Ekim'de yapılacak.

