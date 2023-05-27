Hentbol Erkekler'de Beykoz Belediyespor seride öne geçti

Hentbol Erkekler Süper Ligi Cemal Kütahya Sezonu play-off yarı final serisinin ilk maçında Beykoz Belediyespor, deplasmanda Spor Toto'yu 32-30 yendi.



THF Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada konuk ekip ilk yarıyı 18-13 önde tamamladı. Spor Toto ikinci yarıda farkı eritmesine rağmen üstünlüğünü koruyan Beykoz Belediyespor, sahadan 32-30'luk skorla galip ayrıldı.



RÖVANŞ SAKARYA'DA OYNANACAK



Bu karşılaşmanın rövanşı Sakarya'da Serdivan Spor Salonu'nda oynanacak. Beykoz Belediyespor bu maçı da kazanırsa finale yükselecek. Spor Toto kazanırsa finalisti belirleyecek üçüncü ve son maç yine Sakarya'da oynanacak.



