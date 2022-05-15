Henry Onyekuru'dan heyecanlandıran paylaşım!

Daha önce 3 kez Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Henry Onyekuru bir süre önce yeniden Sarı-Kırmızılılar'ın transfer gündemine girdi.Yunan basını da Olympiakos'ta çok mutsuz olan Nijeryalı yıldızın Galatasaray'a dönmek istediğini ve menajeri aracılığıyla görüşmelerin başladığını yazmıştı.Bu sabah Onyekuru'dan flaş bir paylaşım geldi. Üzerinde Galatasaray eşofmanı, elinde ise bavulların olduğu bir fotoğrafı sosyal medya üzerinden paylaşan yıldız futbolcunun bu hamlesi "Geri dönüş" olarak yorumlandı.Galatasaray forması altında oynadığı futbolla taraftarların sevgilisi haline gelen Henry Onyekuru sezon başında sürpriz bir şekilde Olympiakos'a transfer olmuştu.Bu sezon Yunan ekibinde 27 maça çıkan ve sadece 1 gol atabilen 24 yaşındaki futbolcunun kulübüyle 3 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.