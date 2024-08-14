Helton Leite'nin yeni adresi İspanya

Antalyaspor ile sözleşmesini yenilemeyen Helton Leite'nin yeni adresi belli oldu.



Brezilyalı eldiven, La Liga 2 ekiplerinden Deportivo ile anlaşmaya vardı. İspanyol ekibiyle resmi sözleşmeye imza atan deneyimli eldiven, 2 yıl aynı formayı terletecek.



ANTALYASPOR KARNESİ



1.5 sezonda 52 maçta Antalyaspor'un kalesini koruyan 33 yaşındaki eldiven, 11 maçta rakiplere geçit vermezken, kalesinde ise 73 gol gördü.



Bu sezon çok büyük bir sakatlık atlatan ve sezonu kapatması beklenirken 1 ay sonra kalesine geçen Helton Leite, toplam 35 maçta kaleye geçti ve 3 bin 150 dakika oyunda kaldı. 45 gol yiyen Helton Leite, 7 maçta ise gol izni vermedi. [Kaynak: Lider Gazete]





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