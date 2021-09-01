Hector Bellerin'in yeni adresi Real Betis oldu

Transferin son gününde atılan flaş imzalardan birisi İspanyol sağ bek Hector Bellerin'in Real Betis'e imzası oldu.



Yapılan resmi açıklamada İspanyol oyuncunun Arsenal'den Real Betis'e kiralık olarak transfer olduğu ifade edildi. Bellerin geçmiş dönemlerde yaptığı açıklamalarda Real Betis'e sempati duyduğunu açıklamıştı.



2011 yılında Barcelona altyapısından Arsenal altyapısına transfer olan Hector Bellerin, 10 yıldır formasını giydiği İngiliz kulübüne böylelikle veda etmiş oldu.



