Hector Bellerin'in yeni adresi Real Betis oldu

La Liga ekiplerinden Real Betis, Arsenal'in İspanyol sağ beki Hector Bellerin'i kiralık olarak kadrosuna kattı.

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Hector Bellerin'in yeni adresi Real Betis oldu
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01 Eylül 2021 00:33
Transferin son gününde atılan flaş imzalardan birisi İspanyol sağ bek Hector Bellerin'in Real Betis'e imzası oldu.

Yapılan resmi açıklamada İspanyol oyuncunun Arsenal'den Real Betis'e kiralık olarak transfer olduğu ifade edildi. Bellerin geçmiş dönemlerde yaptığı açıklamalarda Real Betis'e sempati duyduğunu açıklamıştı.

2011 yılında Barcelona altyapısından Arsenal altyapısına transfer olan Hector Bellerin, 10 yıldır formasını giydiği İngiliz kulübüne böylelikle veda etmiş oldu.


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