Hector Bellerin'in yeni adresi belli oldu

Portekiz Ligi ekiplerinden Sporting Lizbon, Tottenham'a sattığı Pedro Porro'nun yerini Hector Bellerin ile doldurdu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Hector Bellerin'in yeni adresi belli oldu
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31 Ocak 2023 17:58
Pedro Porro'yu Tottenham'a satan Sporting Lizbon yeni sağ bekini çabuk buldu.

Portekiz ekibi, Barcelona'da forma giyen İspanyol oyuncu Hector Bellerin'i renklerine bağladı.

İspanyol basınında ise Sporting Lizbon'un Hector Bellerin için Barcelona'ya 1 milyon euro bonservis, 1 milyon euro bonus ve sonraki satıştan pay vereceği belirtildi.

Bu sezon Barcelona formasıyla 7 resmi maça çıkan Bellerin, bu maçlarda gol veya asist katkısı yapamadı.

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