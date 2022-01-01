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Heat, Bradley Beal için "ciddi bir aday!"

Miami Heat'in, Washington Wizards yıldızı Bradley Beal için ciddi bir hedef noktası olduğu iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Miami Heat'in, Washington Wizards yıldızı Bradley Beal için ciddi bir hedef noktası olduğu iddia edildi.

The Athletic'den Shams Charania, Beal'ın bu yaz Wizards'tan ayrılmak istemesi durumunda, Heat'in kendisi için ciddi bir hedef noktası olarak görüldüğünü bildirdi.

Miami'nin Wizards'tan Beal'ı almak için bir imza ve takas işlemi yapması gerekeceği düşünülüyor olsa da, NBA genelinde, Wizards yıldızının eninde sonunda DC ekibiyle ile yeniden sözleşme imzalamaya karar vermesinin beklendiği açıklandı.

Beal ve temsilcilerinin şimdiye dek Wizards dışındaki başka seçenekleri değerlendirdikleri bilinse de, 28 yaşındaki oyuncu kendisini 2012'de draft eden takımdan ayrılmak istediğine dair hiçbir açıklamada bulunmamıştı.

Beal, Wizards'ın yapmaya istekli olduğu beş yıllığı 245.6 milyon dolarlık bir anlaşma için uygun durumda.


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