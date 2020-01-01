Hayward "yakında" bubble'da Celtics'e katılacak

Boston Celtics forveti Gordon Hayward'ın yakın zamanda Orlando bubble'ında Celtics'e yeniden katılması bekleniyor.



Celtics'in başantrenörü Brad Stevens, gazetecilere verdiği demeçte, bu haberi doğruladı.



Stevens, Hayward'ın takıma yakın zamanda yeniden katılacağını, ancak hemen oyuna dönmesinin beklenmediğini açıkladı:



"Rehabilitasyon iyi gidiyor gibi görünüyor. Biraz daha iyi hissediyor. Henüz yürüyüşünün mükemmel seviyede olduğunu düşünmüyorum. Yürüyüş biçimi düzeldiğinde ve kusursuz hale geldiğinde, muhtemelen daha hızlı bir şekilde dönecek. Sanırım yakın bir zamanda bubble'da bize yeniden katılacak, ama bunu yaptığında da yine biraz uzakta olacak. "



Hayward, sıralama maçlarında bileğini burkmuş ve playofflarda oynamamıştı ve Toronto Raptors'a karşı ikinci tur serisinde geri dönmeye hazır olup olmayacağı ise belli değil.



