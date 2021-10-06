Stefan Kuntz'un ilk açıkladığı aday kadroya Halil Dervişoğlu'nu dahil etmemesi, tartışmaları beraberinde getirmişti.



Rize'de oyuna ikinci yarıda giren Halil, Galatasaray 'ın 3-2'lik galibiyetine katkıda bulundu. Fatih Terim'in sarı-kırmızılılara verdiği 4 günlük izni fırsat bilen 21 yaşındaki oyuncu, takımla İstanbul'a dönmedi ve Rize'den memleketi Trabzon'a geçti.



Sabah'ın haberine göre; 4 günlük izinde arkadaşları gibi yurt dışında tatil planlamak yerine ailesini ziyaret etmeye karar veren Halil Dervişoğlu, anneannesinin yanına gitti ve burada A Milli Takım 'a davet edildi.



İlk sevincini de ananesi ile paylaşan 1999 doğumlu oyuncu, haberi alır almaz Trabzon'dan ayrıldı ve soluğu Riva'da aldı.



