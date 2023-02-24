Atlanta Hawks'ın, boşta kalan başantrenörlük pozisyonu için eski Utah Jazz koçu Quin Snyder ile görüştüğü bildirildi.



The Athletic'ten Shams Charania, Hawks'ın Snyder ile resmi görüşmeler başlattığını ve sezon içinde kendisini işe almaya çalışacağını söyledi.



Charania ayrıca, iki tarafın Çarşamba günü sanal bir toplantı yaptığını ve yakın gelecekte şahsen görüşmeyi umduğunu da sözlerine ekledi.



All-Star arasına girerken son 13 maçın sekizini kaybetmiş olan Hawks, Salı günü Nate McMillan'ı görevden almış ve geçici başantrenör olarak yerine baş yardımcı koç Joe Prunty'yi atamıştı.



2013-14 sezonunda Atlanta'da asistan koç olarak görev yaptıktan sonra Jazz'de başantrenörlük yapmış olan Snyder, Haziran 2022'de istifa etmeden önce Utah'ta geçirdiği sekiz sezonda 372-264'lük bir seri yakalamıştı.





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