Atlanta Hawks, başantrenör Quin Snyder ile beş senelik sözleşme imzaladı.
Snyder'ın Salı günü Washington Wizards'a karşı oynanacak karşılaşmada ilk maçına çıkmasının beklendiği açıklandı.
Hawks'ın, Nate McMillan ile yolları ayırdıktan hemen sonra Snyder'ın peşine düştüğü bildirilmişti.
Joe Prunty ve Hawks'ın kalan koçluk ekibinin, sezonun geri kalanında Snyder'a eşlik etmesi bekleniyor.
Snyder'ın Salı günü Washington Wizards'a karşı oynanacak karşılaşmada ilk maçına çıkmasının beklendiği açıklandı.
Hawks'ın, Nate McMillan ile yolları ayırdıktan hemen sonra Snyder'ın peşine düştüğü bildirilmişti.
Joe Prunty ve Hawks'ın kalan koçluk ekibinin, sezonun geri kalanında Snyder'a eşlik etmesi bekleniyor.
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