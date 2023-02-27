Hawks'ın yeni koçu Quin Snyder oldu!

Atlanta Hawks, başantrenör Quin Snyder ile beş senelik sözleşme imzaladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Hawks'ın yeni koçu Quin Snyder oldu!
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27 Şubat 2023 10:36
Atlanta Hawks, başantrenör Quin Snyder ile beş senelik sözleşme imzaladı.

Snyder'ın Salı günü Washington Wizards'a karşı oynanacak karşılaşmada ilk maçına çıkmasının beklendiği açıklandı.

Hawks'ın, Nate McMillan ile yolları ayırdıktan hemen sonra Snyder'ın peşine düştüğü bildirilmişti.

Joe Prunty ve Hawks'ın kalan koçluk ekibinin, sezonun geri kalanında Snyder'a eşlik etmesi bekleniyor.

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