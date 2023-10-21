Hatayspor'un deplasmanda rakibi Fenerbahçe

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 22 Ekim Pazar Günü (yarın) deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk olacak.
Ülker Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Volkan Bayarslan yönetecek.
Hatayspor, ligde topladığı 14 puanla 5. sırada, Fenerbahçe ise 24 puanla lider konumda bulunuyor.
Teknik Direktör Volkan Demirel yönetimindeki Hatayspor, Fenerbahçe ve Galatasaray ile birlikte ligde henüz mağlubiyet yüzü görmeyen 3 takım arasında yer alıyor.
Ülker Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Volkan Bayarslan yönetecek.
Hatayspor, ligde topladığı 14 puanla 5. sırada, Fenerbahçe ise 24 puanla lider konumda bulunuyor.
Teknik Direktör Volkan Demirel yönetimindeki Hatayspor, Fenerbahçe ve Galatasaray ile birlikte ligde henüz mağlubiyet yüzü görmeyen 3 takım arasında yer alıyor.