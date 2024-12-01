Hatayspor, Süper Lig'de Beşiktaş'ı konuk edecek

Hatayspor, Süper Lig'de 2 Aralık Pazartesi günü Beşiktaş'ı konuk edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Hatayspor, Süper Lig'de Beşiktaş'ı konuk edecek
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Aralık 2024 12:44
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında 2 Aralık Pazartesi günü Mersin'de Beşiktaş ile karşılaşacak.

Mersin Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetecek.

Ligde çıktığı 12 maçta 7 puan toplayan Hatayspor 18. sırada yer alırken, rakibi Beşiktaş 21 puanla 5. sırada bulunuyor.

Ligin 12. haftasında konuk ettiği Gaziantep FK'yi 3-1 yenen, geçen hafta da deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile 1-1 berabere kalan Akdeniz ekibi, Beşiktaş'ı da yenerek çıkışını sürdürmek istiyor.

 
 
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery