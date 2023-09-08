Hatayspor, Rigoberto Rivas'ı transfer etti

Trendyol Süper Lig ekibi Hatayspor, Honduraslı kanat oyuncusu Rigoberto Rivas'ı kadrosuna kattı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Hatayspor, Rigoberto Rivas'ı transfer etti
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08 Eylül 2023 00:06
Trendyol Süper Lig takımlarından Atakaş Hatayspor, Rigoberto Rivas'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak İtalya'nın Regina takımında forma giyen 25 yaşındaki Honduras Milli Takım oyuncusu Rivas ile anlaşmaya varıldığı belirtilerek,"Rigoberto Rivas ile 3 yıllık sözleşme imzaladık. Düzenlenen imza törenine başkan vekilimiz Aydın Toksöz ve teknik direktörümüz Volkan Demirel katıldı. Rigoberto Rivas'a hoş geldin diyor, formamızla sonsuz başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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