Hatayspor, Mohammed Kamara'yı transfer etti

Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, 23 yaşındaki Liberyalı forvet Mohammed Kamara'yı kadrosuna kattı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Hatayspor, Mohammed Kamara'yı transfer etti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Ocak 2021 19:43
Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, 23 yaşındaki Liberyalı forvet Mohammed Kamara'yı kadrosuna kattı.

Kulübün basın sözcüsü Rahmi Vardı, takımın Beşiktaş maçı öncesinde Antakya Atatürk Stadı'nda gerçekleştirdiği idmanda gazetecilere yaptığı açıklamada, Liberyalı forvet ile 2,5+1 yıllığına anlaştıklarını söyledi.

Genç oyuncuya başarı dileyen Vardı, "Atakaş Hatayspor, ara transfer döneminde ilk transferini bugün yapmış oldu. Kamara 2,5 yıllığına Atakaş Hatayspor ile anlaştı. Bütün taraftarlarımıza, camiamıza hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Kamara, daha önce ABD takımlarından LA Galaxy II'da ve TFF 1. Lig takımlarından Menemenspor'da forma giymişti.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için