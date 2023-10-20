Hatayspor, Fenerbahçe maçına hazır

Deprem felaketinden sonra döndüğü Süper Lig'in ilk 8 haftalık periyodunda bileği bükülmeyen Hatayspor, gözünü Fenerbahçe'ye dikti. Volkan Demirel, Milli ara boyunca takımını kritik maça mutlak galibiyet parolasıyla hazırlarken takımdaki eksiklerin de dönmesi mutluluk yarattı.



Bordo-Beyazlılar'da zorlu karşılaşma öncesinde Boudjemaa dışında tüm oyuncular oynayabilecek. Bu maçın Volkan Demirel için de büyük önemi var. Genç çalıştırıcının Süper Lig kariyerinde mağlup edemediği takımlar arasında en fazla karşılaştığı rakibi Fenerbahçe. Daha önce 3 kez efsanesi olduğu camiaya karşı hoca olarak sahaya çıkan başarılı teknik adam, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.



STRANDBERG VE DELE-BASHIRU



Demirel'in bu müsabakadaki kozları ise yeni transferleri Strandberg ve Dele-Bashiru olacak. Carlos Strandberg ve Fisayo Dele-Bisharu, Ayoub El-Kaabi ile birlikte Hatayspor formasıyla çıktığı ilk 8 Süper Lig maçında en yüksek gol sayısına ulaşan isimler konumunda. İki oyuncu da geride kalan bölümde 4'er kez fileleri havalandırdı.



