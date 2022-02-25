Hatayspor'da Kamara Astana'ya kiralandı

Hatayspor Basın Sözcüsü Başkan Vekili ve Basın Sözcüsü Mustafa Özat, Muhammed Kamara'nın sezon sonuna kadar Astana'ya kiralandığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Hatayspor'da Kamara Astana'ya kiralandı
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25 Şubat 2022 18:18
Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, Liberyalı futbolcusu Muhammed Kamara'yı Kazakistan temsilcisi Astana'ya sezon sonuna kadar satın alma opsiyonuyla kiraladı.

Atakaş Hatayspor Kulübü Başkan Vekili ve Basın Sözcüsü Mustafa Özat, AA muhabirine, 24 yaşındaki forvet oyuncunun 2021-2022 sezonu sonuna kadar Astana'da forma giyeceğini söyledi.

Kamara'nın kendi isteğiyle Astana'ya gitmek istediğini belirten Özat, yönetim olarak bu isteğinin uygun bulunduğunu kaydetti.

Özat, Kamara'ya yeni kulübünde başarılar diledi.

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