Hatayspor'da Antalyaspor mesaisi başladı

Atakaş Hatayspor, kupada Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacağı mücadelenin hazırlıklarına başladı.

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Hatayspor'da Antalyaspor mesaisi başladı
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05 Şubat 2022 19:30
Atakaş Hatayspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 9 Şubat Çarşamba günü Fraport TAV Antalyaspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlılar, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde çalıştı.

Yukatel Kayserispor maçında ilk 11'de forma giyen futbolcular yenilenme idmanı yaparken, diğer oyuncular ise pas ve dar alan çalışmaları üzerinde durdu.

Basına kapalı idman yaklaşık 1 saat 40 dakika sürdü.

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