Hatay'da depremzede çocuklar şampiyonluk için yay çekiyor

Depremlerden etkilenen Hatay'ın İskenderun ilçesine açılan okçuluk kursuna katılan 8-24 yaş arası 40 öğrenci, ulusal ve uluslararası yarışmalarda derece alabilmek için yay çekiyor.



Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen İskenderun'da, çocukları afetin kötü etkilerinden uzaklaştırmak ve spora yönlendirmek için okçuluk kursu açıldı.



İskenderun Belediyesi ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü işbirliğinde açılan kurslara 8-24 yaş arası 40 depremzede katılıyor.



Konteyner kentlerde yaşamlarını sürdüren depremzede çocuklar, İskenderun Belediyesi Okçuluk Spor Salonu'nda açılan kursta, ulusal ve uluslararası yarışmalarda Hatay'ı temsil etmek için yay çekiyor.



İskenderun Gençlik ve Spor Müdürü Ferit Ali Gündel, depremzede çocukları spora yönlenmek için çalışma yaptıklarını söyledi.



Öğrencilerin olimpik ve geleneksel branşta çalışmalarını sürdürdüklerini anlatan Gündel, bu ay içinde yapılacak bölge turnuvasında başarılı olan sporcuların Türkiye şampiyonasına gideceğini belirtti.



Kurs sayesinde çocuklarda depremin izlerini silmeye çalıştıklarını ifade eden Gündel, şöyle konuştu:



"Öğrencileri, Türkiye şampiyonasına göndermek en büyük hedefimiz. Öğrencilerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Burada her yaştan öğrencimiz var. Gelen herkesi ücretsiz olarak bu kursa alıyoruz. Öğrencilerimizin hepsi başarılı. Daha da başarılı olacağına inanıyorum. Biliyorsunuz bu işin özü hatta her şeyin özü çalışmak. Okçuluk branşı bir meditasyon gibi yani depremin yıkıcı etkilerini özellikle çocuk ve gençlerimize sportif, sosyal ve kültürel faaliyetlerle arındırmak istiyoruz."



Öğrencilerden 12 yaşındaki Ayşe Gülen de kurs sayesinde yaşadığı kötü günleri unutmaya çalıştığını anlattı.



Mayısta İzmir'de düzenlenecek bölge turnuvasına katılacağını belirten Gülen, şampiyonluk sevincini yaşamak istediğini söyledi.



Depremlerin ardından bir süre spordan uzaklaştığını dile getiren 16 yaşındaki Bilgehan Efe Bilgin, okçulukta iyi bir yere gelebilmek için antrenman yaptığını belirtti.



Öğrencilerden 17 yaşındaki Yeşim Karaca da 5 aydır katıldığı okçuluk kursu sayesinde kendini daha iyi hissettiğini, yaşadıklarını bir nebze olsun unuttuğunu kaydetti.





