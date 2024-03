Miami Heat'in emekli veteranı Udonis Haslem, eski takım arkadaşı Chris Bosh'ın takımın 'Heatles' döneminde LeBron James'ten daha önemli bir oyuncu olduğunu söyledi.



Haslem, 'The OGs with Udonis Haslem & Mike Miller Presented by Playmaker HQ' isimli podcast'te Heat'in 2010'lu yılların başındaki 'Heatles' dönemi üzerine konuşarak, Bosh'ın takımın başarısında James'ten daha etkili olduğunu öne sürdü:



"Bron sakatlanmış olsa, onun işini Dwyane Wade devralırdı ve tamamen aynı oyuncu olmasalar da, benzer sonuçlar alabilirdik. Ama başka bir CB'miz yoktu. Sakatlanmış olsa, elimizde ondan bir tane daha yoktu."



Haslem'ın düşüncelerini yineleyen eski takım arkadaşı Mike Miller, Bosh'ın koç Erik Spoelstra'nın sistemi altında geçirdiği evrimi, özellikle de üçlük atışlarıyla sahayı açma becerisine övgüde bulundu.



Maç başına ortalama 17,3 sayı, 7,3 ribaund ve 0,9 blok ortalamaları James veya Wade kadar dikkat çekmese de, Bosh'ın katkıları takımın kazandığı iki şampiyonlukta da oldukça önemliydi.





